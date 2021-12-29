Вклеювали чужі фото на іспити: в Ужгороді судитимуть 26 осіб

Правоохоронці завершили розслідування про підробку документів при здачі іспитів студентами медичного вищого навчального закладу. До відповідальності притягнуть 26 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ (МВС) України.

У МВС нагадали, що влітку в одному з медичних вищих навчальних закладів під час складання іспитів були виявлені сторонні особи з паспортами, в яких були переклеєні фотографії. Розслідування у цій справі завершено. До суду направлені матеріали щодо 26 осіб.

Їм загрожує штраф на суму від 850 гривень або обмеження волі на строк до 3 років.

Правоохоронці зазначили, що серед підставних осіб, які складали іспити замість студентів, були Інтерни, діючі лікарі та викладачі навчального закладу.