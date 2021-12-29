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Вклеювали чужі фото на іспити: в Ужгороді судитимуть 26 осіб

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Київ, Середа 29 грудня 2021 18:51
Вклеювали чужі фото на іспити: в Ужгороді судитимуть 26 осіб Фото: студенти-медики підробляли документи для складання іспитів (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правоохоронці завершили розслідування про підробку документів при здачі іспитів студентами медичного вищого навчального закладу. До відповідальності притягнуть 26 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ (МВС) України.

У МВС нагадали, що влітку в одному з медичних вищих навчальних закладів під час складання іспитів були виявлені сторонні особи з паспортами, в яких були переклеєні фотографії. Розслідування у цій справі завершено. До суду направлені матеріали щодо 26 осіб.

Їм загрожує штраф на суму від 850 гривень або обмеження волі на строк до 3 років.

Правоохоронці зазначили, що серед підставних осіб, які складали іспити замість студентів, були Інтерни, діючі лікарі та викладачі навчального закладу.

Нагадаємо, на початку червня в Ужгороді правоохоронці викрили схему масової фальсифікації серед студентів місцевого вишу.

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