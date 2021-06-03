Вклеили в паспорт чужие фото: в Ужгороде разоблачили в махинациях студентов-медиков

В Ужгороде правоохранители разоблачили схему массовой фальсификации среди студентов местного вуза. Чтобы не сдавать экзамен самостоятельно, 20 студентов заплатили деньги за это другим.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"Установлено, что 20 студентов за деньги наняли других студентов, которые должны были вклеить свои фотографии в паспорта тех, кто должен был сдавать экзамен за них (количество фальсификаторов может быть еще больше)", - написал Геращенко.

Он подчеркнул, что благодаря порядочной позиции отдельных сотрудников медицинского университета, которые заметили факт вклейки чужих фото и вызвали полицию, массовую фальсификацию экзамена на высокое звание медика было прекращено полицией.

Сейчас правоохранители проводят документирование преступления и общаются со всеми фигурантами. Кроме этого полицейские проверяют причастны ли к махинациям преподаватели и администрация учебного заведения.

Следователи решают вопрос об открытии по этому факту уголовного производства по ч.3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, то есть подделка документов. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства дела и все причастные к преступлению.