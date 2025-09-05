Вклади українців перевищили 1,3 трильйона гривень: у яких банках зберігають найбільше

Банківський сектор України

На початок серпня 2025 року в Україні працювало 60 банків. Облікова чисельність штатних працівників загалом становить 96,4 тисячі осіб. У ПриватБанку працюють 18,9 тисячі осіб.

Зарплати у фінансовому секторі одні з найвищих - 56 тисяч гривень у липні 2025 року при середній по Україні в 26,5 тисячі гривень.

Державних банків усього сім. Через більш швидке зростання чистих активів приватних та іноземних банків частка державних банків скоротилася на 1,2 в. п. п. у річному обчисленні до 52,2%. Їхня частка в коштах населення впала на 1,5 п. п. за рік до 62,7%.

Ставка за новими гривневими вкладами (включно з коштами на вимогу) з фізичними особами за II квартал 2025 року зросла на 0.7 п. п. до 10,5% річних.

Станом на 1 липня 2025 року в Україні налічувалося 4 934 діючих структурних підрозділів банків. З початку року кількість скоротилася на 77. Найбільша кількість відділень в Ощадбанку - 1147. ПриватБанк перебуває на другому місці - 1 102 відділення.