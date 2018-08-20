В ВККСУ рассказали, как судебной системе вредит чрезмерная прозрачность

Негатив, публично высказанный в адрес конкретного судьи, вредит всей судебной системе

Глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) Сергей Козьяков высказал мнение о том, что чрезмерная прозрачность вредит всей судебной системе. Об этом он заявил в ходе куглого стола "Судебная реформа", передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, чрезмерная прозрачность вредит всей судебной системе.

"Когда мы во время собеседования слышим неприятные вещи о судье, а потом кто-то переносит эти неприятные вещи на всю систему, то ничего хорошего в дальнейшем не происходит", - считает он.

Вместе с тем, он отметил, что трансляции собеседований некоторых судей были ограничены.

"Мы уже начали применять некоторые ограничения. Мы ограничивали трансляцию собеседований некоторых судей", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, Высшая квалификационная комиссия судей Украины призывает международные организации рекомендовать сильнейших кандидатов в общественный совет международных экспертов.

Ранее Козьяков также сообщал, что в общественный совет международных экспертов приглашены 15 организаций.

В частности, приглашена Организация объединенных наций. Козьяков добавил, что в организацию должно быть избрано 6 кандидатов.