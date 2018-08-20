У ВККСУ розказали, як судовій системі шкодить надмірна прозорість

Негатив, публічно висловлений на адресу конкретного судді, шкодить всій судовій системі

Глава Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) Сергій Козьяков висловив думку про те, що надмірна прозорість шкодить всій судовій системі. Про це він заявив в ході куглого столу "Судова реформа", передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, надмірна прозорість призводить до шкоди всій судовій системі.

"Коли ми під час співбесіди чуємо неприємні речі про суддю, а потім хтось переносить ці неприємні речі на всю систему, то нічого хорошого надалі не відбувається", - вважає він.

Разом з тим, він зазначив, що трансляції співбесід деяких суддів були обмежені.

"Ми вже почали деякі обмеження застосовувати. Ми обмежували трансляцію співбесід деяких суддів", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, Вища кваліфікаційна комісія суддів України закликає міжнародні організації рекомендувати найсильніших кандидатів до громадської ради міжнародних експертів.

Раніше Козьяков також повідомляв, що до громадської ради міжнародних експертів запрошено 15 організацій. Зокрема, запрошено Організацію об’єднаних націй. Козьяков додав, що до ГРМЕ має бути обрано 6 кандидатів.