До громадської ради міжнародних експертів запрошено 15 організацій, - ВККСУ

Зокрема, запрошено Організацію об’єднаних націй

У межах процедури конкурсу до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) вже розпочалась робота над створенням Громадської ради міжнародних експертів. Про це відповідаючи на запитання РБК-Україна повідомив голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) Сергій Козьяков.

За його словами, рада міжнародних експертів сприятиме Вищій кваліфікаційній комісії суддів встановлювати критерії доброчесності та професійної етики у кандидатів до ВАКС.

"Подробиці щодо того, хто буде, ми ще не знаємо. Тому що треба буде прийняти рішення. Ми під час підготовчих заходів направили через МЗС, за переліком міністерства, листи-запрошення в 14 міжнародних організацій. 15-те було направлено трошки пізніше. Ці листи опрацьовуються. Поки нам ніхто не відмовив. Але відмови можуть бути за різними причинами. Поки що ми чекаємо на відповіді", - повідомив Козьяков.

Відповідаючи на запитання, голова ВККСУ підтвердив, що запрошено Організацію об’єднаних націй.

"ООН - так", - підтвердив Козьяков.

Він додав, що до міжнародної ради експертів має бути обрано 6 кандидатів. Пропозиції від міжнародних організацій комісія очікує до 15 серпня.

"Під час консультацій, ми просто звернули увагу наших колег від міжнародних організацій, що ми створюємо не правоохоронний орган, а суд. Хто це буде - ми не знаємо", - зазначив він.

Нагадаємо, 2 серпня ВККСУ оголосила конкурс до Вищого антикорупційного суду. До ВАКС має бути обрано 39 суддів.

Раніше голова ВККСУ Сергій Козьяков повідомив, що про наміри брати участь у конкурсі до антикорупційного суду заявили понад півтисячі осіб.

Голова комісії пояснив, що станом на 31 липня, конкурс кандидатів на посади суддів до Вищого антикорупційного суду ще не оголошено. Відповідно, прийом документів від кандидатів ще не розпочато. А подання заяв про наміри брати участь - не має жодних юридичних наслідків.