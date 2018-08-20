ВККСУ оприлюднить інформацію про всі кандидатури до громадської ради міжнародних експертів

Комісія закликає ЗМІ не спекулювати на цьому процесі

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККСУ) закликає міжнародні організації рекомендувати найсильніших кандидатів до громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ). Про це повідомляє "Судова влада України".

У Комісії також закликали засоби масової інформації утриматись від розповсюдження неправдивої інформації та не спекулювати на темі конкурсу до Вищого антикорупційного суду (ВАКС). За інформацією ВККСУ, розповсюдження деякими ЗМІ інформації стосовно впливу Комісії на міжнародні організації під час визначення кандидатур у ГРМЕ є дезінформацією і не відповідає дійсності.

"Комісія оприлюднить інформацію про всі кандидатури на сайті для можливості їх широкого обговорення та обере до складу ГРМЕ кращих із запропонованого нам переліку за критеріями, визначеними в законі", - зауважив голова ВККСУ Сергій Козьяков.

Нагадаємо, у межах процедури конкурсу до ВАКС вже розпочалась робота над створенням ГРМЕ.

Як повідомив Козьяков, до громадської ради міжнародних експертів запрошено 15 організацій. Зокрема, запрошено Організацію об’єднаних націй. Козьяков додав, що до ГРМЕ має бути обрано 6 кандидатів.