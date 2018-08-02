ВККСУ оголосила конкурс до ВАКС

Подання документів триватиме з 8 серпня 2018 року по 14 вересня

Конкурс кандидатів на посади суддів до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) та апеляційної палати оголошено з 2 серпня. Про це повідомив голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) Сергій Козьяков, передає кореспондент РБК-Україна.

"Сьогодні президент підписав останній закон і ми оголосили для себе процес засідання дещо раніше", - повідомив Козьяков.

За словами члена ВККСУ Михайла Макачука, конкурс оголошено з 2 серпня.

"Подання документів триватиме з 8 серпня 2018 року по 14 вересня у електронній та паперовій формі", - додав він.

Нагадаємо, що до ВАКС має бути обрано 39 суддів. Окрім того, раніше голова ВККСУ повідомив, що про наміри брати участь у конкурсі до антикорупційного суду заявили понад півтисячі осіб.

Голова комісії пояснив, що станом на 31 липня, конкурс кандидатів на посади суддів до Вищого антикорупційного суду ще не оголошено. Відповідно, прийом документів від кандидатів ще не розпочато. А подання заяв про наміри брати участь – не має жодних юридичних наслідків.