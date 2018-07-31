Понад півтисячі осіб мають наміри брати участь у конкурсі до ВАКС

Жодних юридичних наслідків ці заяви про наміри не мають

Про наміри взяти участь у конкурсі кандидатів на посади суддів до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) загалом заявили 530 осіб. Про це у коментарі РБК-Україна розповів голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) Сергій Козьяков.

"Заяви про наміри брати участь у конкурсі до антикорупційного суду подали 530 осіб. Ми маємо розуміти, що реально кандидатів буде менше. А от наскільки буде менше, ми побачимо, коли нам почнуть подавати документи. Якщо привести приклад з досвіду, перед конкурсом до Верховного суду заяви про наміри брати участь подавали більше 1 300 кандидатів. Втім, реально подали документи трохи більше 800 осіб", - розповів Козьяков.

Голова комісії пояснив, що станом на 31 липня, конкурс кандидатів на посади суддів до Вищого антикорупційного суду ще не оголошено. Відповідно, прийом документів від кандидатів ще не розпочато. А подання заяв про наміри брати участь – не має жодних юридичних наслідків.

"У нас на сайті оприлюднено поки що лише прийом заяв про наміри брати участь у конкурсі. Можливо, хтось або багато кандидатів захочуть оголосити свої наміри. Навіщо це робиться? Виключно для мети планування секретаріату ВККСУ. Ми просто плануємо роботу, адже у нас багато процедур здійснюється одночасно. Жодних юридичних наслідків ці заяви про наміри не мають. Якщо хтось не подасть заяву про намір, бо не було можливості або не захотів - ці особи також мають право подати документи для участі в конкурсі", - пояснив Козьяков.

Нагадаємо, Козьяков сьогодні, 31 липня, повідомив, що ВККСУ завтра може оголосити конкурс на посади суддів у Вищий антикорупційний суд.