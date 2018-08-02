ВККСУ начала заседание по объявлению конкурса в ВАКС

Заседание началось с опозданием

Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) начала заседание по вопросам проведения конкурса на должности судей в Высший антикоррупционный суд (ВАКС). Об этом объявил председатель ВККСУ Сергей Козьяков, передает корреспондент РБК-Украина.

"Присутствует кворум, следовательно объявляю заседание открытым", - заявил Козьяков.

Фото: заседание ВККСУ (РБК-Украина)

Отметим, что заседание комиссии должно было состояться около 14:00 и началось с опозданием.

Напомним, что в ВАКС должны быть выбраны 39 судей. Кроме того, ранее, председатель ВККСУ сообщил, что о намерениях принимать участие в конкурсе в антикоррупционный суд заявили более полутысячи человек.

Глава комиссии пояснил, что по состоянию на 31 июля, конкурс кандидатов на должности судей в Высший антикоррупционный суд еще не объявлен. Соответственно, прием документов от кандидатов еще не начат. А подача заявлений о намерениях участвовать - не имеет никаких юридических последствий.