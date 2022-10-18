Вкидання росіян. У МЗС відреагували на інформацію про "закриття" посольств в Україні

Росіяни розповсюджуються неправдиву інформацію про закриття іноземних дипломатичних представництв в Україні, щоб посіяти паніку.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook прес-секретаря МЗС України Олега Ніколенка.
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змінюється. Тому з інтенсифікацією Росією ракетних обстрілів та атак дронами-камікадзе по цивільній інфраструктурі деякі країни відновили рекомендації для своїх громадян виїхати за межі України.
Також, за словами представника Міністерства закордонних справ, тиждень тому російські війська влучили в дві дипломатичні установи у Києві, завдавши руйнування їхнім будинкам.
"Закликаємо іноземних дипломатів, як і українців, не нехтувати сигналами тривоги і ховатися в укриттях, коли виникає небезпека", - підсумував він.
Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Сербія вирішила тимчасово закрити посольство з метою забезпечення безпеки працівників.
Однак пізніше в МЗС України спростували цю інформацію, заявивши, що співробітники дипвідомства Сербії виїхали з Києва ще у березні.
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