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Вкидання росіян. У МЗС відреагували на інформацію про "закриття" посольств в Україні

Фото: прес-секретар МЗС України Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Росіяни розповсюджуються неправдиву інформацію про закриття іноземних дипломатичних представництв в Україні, щоб посіяти паніку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook прес-секретаря МЗС України Олега Ніколенка.

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змінюється. Тому з інтенсифікацією Росією ракетних обстрілів та атак дронами-камікадзе по цивільній інфраструктурі деякі країни відновили рекомендації для своїх громадян виїхати за межі України.

Також, за словами представника Міністерства закордонних справ, тиждень тому російські війська влучили в дві дипломатичні установи у Києві, завдавши руйнування їхнім будинкам.

"Закликаємо іноземних дипломатів, як і українців, не нехтувати сигналами тривоги і ховатися в укриттях, коли виникає небезпека", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Сербія вирішила тимчасово закрити посольство з метою забезпечення безпеки працівників.

Однак пізніше в МЗС України спростували цю інформацію, заявивши, що співробітники дипвідомства Сербії виїхали з Києва ще у березні.

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