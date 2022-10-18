Вкидання росіян. У МЗС відреагували на інформацію про "закриття" посольств в Україні

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змінюється. Тому з інтенсифікацією Росією ракетних обстрілів та атак дронами-камікадзе по цивільній інфраструктурі деякі країни відновили рекомендації для своїх громадян виїхати за межі України.

Також, за словами представника Міністерства закордонних справ, тиждень тому російські війська влучили в дві дипломатичні установи у Києві, завдавши руйнування їхнім будинкам.

"Закликаємо іноземних дипломатів, як і українців, не нехтувати сигналами тривоги і ховатися в укриттях, коли виникає небезпека", - підсумував він.