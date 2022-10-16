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Сербія тимчасово закрила посольство в Україні

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Неділя 16 жовтня 2022 15:28
Сербія тимчасово закрила посольство в Україні Фото: Сербія тимчасово закрила посольство в Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сербія ухвалила рішення тимчасово закрити своє посольство в Україні з метою гарантування безпеки співробітників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства Сербії в Україні.

"Посольство Республіки Сербія в Україні з метою захисту безпеки свого персоналу тимчасово закрите. Співробітники цього дипломатично-консульського представництва до моменту створення умов для повернення продовжують здійснювати свою роботу у місті Белград", - йдеться у повідомленні посольства.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські війська завдали масованих ракетних ударів по Україні 10 жовтня. Зокрема, вони атакували Київ.

Після цього джерело РБК-Україна розповіло, що посольства країн західних партнерів України не планують евакуюватися з Києва через масовані удари росіян по мирних містах.

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