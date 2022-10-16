ua ru
Нд, 16 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Поїхали ще у березні. В МЗС спростували інформацію про закриття посольства Сербії в Україні

Новость на русском →
Неділя 16 жовтня 2022 20:04
Поїхали ще у березні. В МЗС спростували інформацію про закриття посольства Сербії в Україні Фото: прес-секретар МЗС Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Інформація про те, що Сербія тимчасово закрила посольство в Україні не відповідає дійсності. При цьому співробітники виїхали з Києва ще у березні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря МЗС Олега Ніколенка у Facebook.

За його словами, Росія запустила дезінформацію про закриття посольства Сербії у Києві.

"Насправді сербське посольство виїхало із України на початку березня і відтоді не поверталося. Співробітники дипмісії працюють з Белграда", - написав Ніколенко.

Окрім того, прес-секретар МЗС у відповідь на запитання у коментарях зазначив, що посольства Єгипту, Китаю, Казахстану та Узбекистану працюють в Україні.

Раніше РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства Сербії в Україні повідомляло, що Сербія вирішила тимчасово закрити посольство з метою гарантування безпеки співробітників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сербия МИД Украины
NEWS
Українські захисники відбили атаки ворога на трьох напрямках, - Генштаб
Українські захисники відбили атаки ворога на трьох напрямках, - Генштаб
DAILY
Захисник "Азовсталі" Віталій Мурдза: Знову повернуся в стрій, війна не закінчилась
Роман Чернишевкореспондент Захисник "Азовсталі" Віталій Мурдза: Знову повернуся в стрій, війна не закінчилась