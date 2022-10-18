RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вбросы россиян. В МИД отреагировали на информацию о "закрытии" посольств в Украине

Фото: пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Россияне распространяются ложную информацию о закрытии иностранных дипломатических представительств в Украине, чтобы посеять панику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

Украинская сторона

меняется. Поэтому с интенсификацией Россией ракетных обстрелов и атак дронами-камикадзе по гражданской инфраструктуре некоторые страны возобновили рекомендации для своих граждан выехать за пределы Украины.

Также, по словам представителя Министерства иностранных дел, неделю назад российские войска попали по двум дипломатическим учреждениям в Киеве, нанеся разрушения их зданиям.

"Призываем иностранных дипломатов, равно как и украинцев, не пренебрегать сигналами тревоги и прятаться в укрытиях, когда возникает опасность", - подытожил он.

Напомним, ранее появилась информация, что Сербия решила временно закрыть посольство в целях обеспечения безопасности сотрудников.

Однак позже в МИД Украины опровергли эту информацию, заявив, что сотрудники дипведомства Сербии уехали из Киева еще в марте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МЗСфейки