Вбросы россиян. В МИД отреагировали на информацию о "закрытии" посольств в Украине

Украинская сторона

меняется. Поэтому с интенсификацией Россией ракетных обстрелов и атак дронами-камикадзе по гражданской инфраструктуре некоторые страны возобновили рекомендации для своих граждан выехать за пределы Украины.

Также, по словам представителя Министерства иностранных дел, неделю назад российские войска попали по двум дипломатическим учреждениям в Киеве, нанеся разрушения их зданиям.

"Призываем иностранных дипломатов, равно как и украинцев, не пренебрегать сигналами тревоги и прятаться в укрытиях, когда возникает опасность", - подытожил он.