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РФ продовжує розганяти вкид про "бруду бомбу". Тепер лякають Польщу

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Росія, Понеділок 24 жовтня 2022 16:02
РФ продовжує розганяти вкид про "бруду бомбу". Тепер лякають Польщу Фото: Росія продовжує розганяти вкид про "брудну бомбу" (Pixabay)
Автор: RBC.UA

Росія продовжує розганяти вкид про нібито підготовку України до використання "брудної бомби". Окупанти заявляють, що такий сценарій може нашкодити іншим країнам.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Міноборони РФ.

В відомстві окупантів повідомляють, що при підриві "брудної бомби" на території Запорізької АЕС, постраждає не тільки територія України, а і сусідні країни. Як стверджують в міноборони РФ, радіоактивні речовини розлетяться більш ніж на 1500 км, тож ними нібито може зачепити Польщу, Румунію, Словаччину, Німеччину і Білорусь.РФ продовжує розганяти вкид про &quot;бруду бомбу&quot;. Тепер лякають Польщу

Росія почала вкидувати інформацію про нібито "провокацію" України ще 23 жовтня. Тоді міністр оборони РФ Сергій Шойгу зателефонував колегам з Франції і Німеччини і заявив, що Україна збирається використати "брудну бомбу".

Цю саму інформацію озвучив і прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков. За їхніми словами, роботи над створенням "брудної бомби" знаходяться на фінальній стадії, а збирати їх могли нібито за допомогою Харківського фізико-технічномго інституту або інституту ядерних досліджень при академії наук в Києві.

В Офісі президента вкидання назвали абсурдом, а президент України Володимир Зеленський звернув увагу світової спільноти на те, що Росія була і буде єдиним джерелом всього "брудного". Також він закликав "максимально жорстко відреагувати" на провокації РФ.

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