РФ продовжує розганяти вкид про "бруду бомбу". Тепер лякають Польщу
Росія продовжує розганяти вкид про нібито підготовку України до використання "брудної бомби". Окупанти заявляють, що такий сценарій може нашкодити іншим країнам.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Міноборони РФ.
В відомстві окупантів повідомляють, що при підриві "брудної бомби" на території Запорізької АЕС, постраждає не тільки територія України, а і сусідні країни. Як стверджують в міноборони РФ, радіоактивні речовини розлетяться більш ніж на 1500 км, тож ними нібито може зачепити Польщу, Румунію, Словаччину, Німеччину і Білорусь.
Росія почала вкидувати інформацію про нібито "провокацію" України ще 23 жовтня. Тоді міністр оборони РФ Сергій Шойгу зателефонував колегам з Франції і Німеччини і заявив, що Україна збирається використати "брудну бомбу".
Цю саму інформацію озвучив і прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков. За їхніми словами, роботи над створенням "брудної бомби" знаходяться на фінальній стадії, а збирати їх могли нібито за допомогою Харківського фізико-технічномго інституту або інституту ядерних досліджень при академії наук в Києві.
В Офісі президента вкидання назвали абсурдом, а президент України Володимир Зеленський звернув увагу світової спільноти на те, що Росія була і буде єдиним джерелом всього "брудного". Також він закликав "максимально жорстко відреагувати" на провокації РФ.