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РФ продолжает разгонять вброс о "грязной бомбе". Теперь пугают Польшу

Новина українською →
Россия, Понедельник 24 октября 2022 16:02
РФ продолжает разгонять вброс о "грязной бомбе". Теперь пугают Польшу Фото: Россия продолжает разгонять вброс о "грязной бомбе" (Pixabay)
Автор: RBC.UA

Россия продолжает разгонять вброс о якобы подготовке Украины к использованию "грязной бомбы". Оккупанты заявляют, что такой сценарий может навредить другим странам.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Минобороны РФ.

В ведомстве оккупантов сообщают, что при подрыве "грязной бомбы" на территории Запорожской АЭС, пострадает не только территория Украины, но и соседние страны. Как утверждают в минобороны РФ, радиоактивные вещества разлетятся более чем на 1500 км, поэтому ими якобы может задеть Польшу, Румынию, Словакию, Германию и Белоруссию.РФ продолжает разгонять вброс о &quot;грязной бомбе&quot;. Теперь пугают Польшу

Россия начала вбрасывать информацию о якобы "провокации" Украины еще 23 октября. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу позвонил по телефону коллегам из Франции и Германии и заявил, что Украина собирается использовать "грязную бомбу".

Эту же информацию озвучил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По их словам, работы над созданием грязной бомбы находятся на финальной стадии, а собирать их могли якобы с помощью Харьковского физико-технического института или института ядерных исследований при академии наук в Киеве.

В Офисе президента вброс назвали абсурдом, а президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание мирового сообщества на то, что Россия была и будет единственным источником всего "грязного". Также он призвал "максимально жестко отреагировать" на провокации РФ.

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