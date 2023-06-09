ua ru
Пт, 09 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Все вказує на те, що Росія стоїть за підривом Каховської ГЕС, - Боррель

Новость на русском →
США, П'ятниця 09 червня 2023 16:10
Все вказує на те, що Росія стоїть за підривом Каховської ГЕС, - Боррель Фото: Росія стоїть за проривом Каховської дамби (minagro.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Дамбу Каховської ГЕС було підірвано за допомогою вибухівки. Все вказує на те, що за проривом стоїть Росія.

Про це розповів верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву.

"Дамбу не бомбили. Вона була зруйнована вибухівкою, встановленою в місцях розташування турбін. Ця територія знаходиться під контролем Росії. Я не був там, щоб дізнатися, хто це зробив. Але все вказує на те, що якщо це відбулося на території під контролем Росії, важко повірити, що це міг бути хтось інший", - наголосив Боррель.

Він наголосив, що у будь-якому випадку наслідки для України жахливі, як з гуманітарної точки зору для переселенців, так і з екологічної точки зору. Адже, за його словами, руйнування дамби спричинить екологічну катастрофу.

Підрив Каховської ГЕС

Дамба Каховської ГЕС була зруйнована у вівторок, змусивши тисячі людей залишити свої домівки, оскільки вода затопила десятки сіл в області та частини міста Херсон.

Внаслідок інциденту близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсонської області опинилися у критичній зоні. Наразі у Херсонській області підтоплено 29 населених пунктів, з них 10 - на тимчасово окупованій території.

Тим часом російські окупанти замість допомоги людям в затоплених населених пунктах, заборонили евакуацію з одного з населених пунктів у Херсонській області, який підтопило через підрив Каховської ГЕС.

Всі подробиці щодо підриву Каховської ГЕС та наслідків - в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
SAMP-T vs Patriot: топ-5 головних відмінностей зенітно-ракетних комплексів
SAMP-T vs Patriot: топ-5 головних відмінностей зенітно-ракетних комплексів
DAILY
"Розстріляли, зґвалтували, а тепер затопили". Як Херсон потерпає від повені після підриву ГЕС
Анастасія Рокитна, Віталій Носач "Розстріляли, зґвалтували, а тепер затопили". Як Херсон потерпає від повені після підриву ГЕС