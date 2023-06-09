Все вказує на те, що Росія стоїть за підривом Каховської ГЕС, - Боррель

Дамбу Каховської ГЕС було підірвано за допомогою вибухівки. Все вказує на те, що за проривом стоїть Росія.

Про це розповів верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву .

"Дамбу не бомбили. Вона була зруйнована вибухівкою, встановленою в місцях розташування турбін. Ця територія знаходиться під контролем Росії. Я не був там, щоб дізнатися, хто це зробив. Але все вказує на те, що якщо це відбулося на території під контролем Росії, важко повірити, що це міг бути хтось інший", - наголосив Боррель.

Він наголосив, що у будь-якому випадку наслідки для України жахливі, як з гуманітарної точки зору для переселенців, так і з екологічної точки зору. Адже, за його словами, руйнування дамби спричинить екологічну катастрофу.

Підрив Каховської ГЕС

Дамба Каховської ГЕС була зруйнована у вівторок, змусивши тисячі людей залишити свої домівки, оскільки вода затопила десятки сіл в області та частини міста Херсон.

Внаслідок інциденту близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсонської області опинилися у критичній зоні. Наразі у Херсонській області підтоплено 29 населених пунктів, з них 10 - на тимчасово окупованій території.

Тим часом російські окупанти замість допомоги людям в затоплених населених пунктах, заборонили евакуацію з одного з населених пунктів у Херсонській області, який підтопило через підрив Каховської ГЕС.

Всі подробиці щодо підриву Каховської ГЕС та наслідків - в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.