Все говорит о том, что Россия стоит за подрывом Каховской ГЭС, - Боррель

Дамба Каховской ГЭС была взорвана с помощью взрывчатки. Все указывает на то, что за прорывом стоит Россия.

Об этом рассказал верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление .

"Дамбу не бомбили. Она была разрушена взрывчаткой, установленной в местах расположения турбин. Эта территория находится под контролем России. Я не был там, чтобы узнать, кто это сделал. Но все указывает на то, что если это произошло на территории под контролем России, трудно поверить, что это мог быть кто-то другой", - подчеркнул Боррель.

Он отметил, что в любом случае последствия для Украины ужасные, как с гуманитарной точки зрения для переселенцев, так и с экологической точки зрения. Ведь, по его словам, разрушение дамбы повлечет экологическую катастрофу.

Подрыв Каховской ГЭС

Дамба Каховской ГЭС была разрушена во вторник, заставив тысячи людей покинуть свои дома, поскольку вода затопила десятки сел в области и части города Херсон.

В результате инцидента около 16 тысяч человек на правобережье Херсонской области оказались в критической зоне. Сейчас в Херсонской области подтоплены 29 населенных пунктов, из них 10 - на временно оккупированной территории.

Тем временем российские кафиры вместо помощи людям в затопленных населенных пунктах запретили эвакуацию из одного из населенных пунктов в Херсонской области, который подтопило из-за подрыва Каховской ГЭС.

Все подробности подрыва Каховской ГЭС и последствий - в материале РБК-Украина по ссылке.

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