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Явка на довыборах в Раду по двум округам: названы итоговые данные

Автор: Роман Тверденко

Средняя итоговая явка на довыборах в Верховную раду 28 марта составила 28%. В Ивано-Франковской области на выборы пришло значительно больше избирателей, чем в Донецкой.

Об этом сообщает сайт Центризбиркома.

По итоговым данным на 20:00, в Донецкой области на округе №50 проголосовали 20,99% избирателей. На округе №87 в Ивано-Франковской области отдали голос 35,05% избирателей.

В ЦИК констатировали, что выборы прошли без существенных нарушений, которые могли бы повлиять на избирательный процесс.

Ранее сообщалось, что кандидаты Александр Шевченко ("За майбутнє") и Руслан Кошулинский (ВО "Свобода") лидируют на довыборах в Верховную раду на округе №87. Шевченко опережает соперника менее чем на один процент.

Также, на выборах в Верховную раду на округе №50 в Донецкой области лидирует мэр города Доброполья Андрей Аксенов, который балотировался от партии "Порядок". Он побеждает с крупным преимуществом.

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Новости Украины Довыборы в Раду
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