Явка на довыборах в Раду по двум округам: названы итоговые данные

Средняя итоговая явка на довыборах в Верховную раду 28 марта составила 28%. В Ивано-Франковской области на выборы пришло значительно больше избирателей, чем в Донецкой.

Об этом сообщает сайт Центризбиркома.

По итоговым данным на 20:00, в Донецкой области на округе №50 проголосовали 20,99% избирателей. На округе №87 в Ивано-Франковской области отдали голос 35,05% избирателей.

В ЦИК констатировали, что выборы прошли без существенных нарушений, которые могли бы повлиять на избирательный процесс.