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Явка на довиборах в Раду по двох округах: названі підсумкові дані

Автор: Роман Тверденко

Середня підсумкова явка на довиборах у Верховну раду 28 березня склала 28%. В Івано-Франківській області на вибори прийшло значно більше виборців, ніж у Донецькій.

Про це повідомляє сайт Центрвиборчкому.

За підсумковими даними на 20:00, в Донецькій області на окрузі №50 проголосували 20,99% виборців. На окрузі №87 в Івано-Франківській області віддали голос 35,05% виборців.

У ЦВК констатували, що вибори пройшли без суттєвих порушень, які могли б вплинути на виборчий процес.

Раніше повідомлялося, що кандидати Олександр Шевченко ("За майбутнє") і Руслан Кошулинський (ВО "Свобода") лідирують на довиборах у Верховну раду на окрузі №87. Шевченко випереджає суперника менш ніж на один відсоток.

Також, на виборах до Верховної ради на окрузі №50 у Донецькій області лідирує мер міста Добропілля Андрій Аксьонов, який балотувався від партії "Порядок". Він перемагає з великим перевагою.

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Новини України Довибори в Раду
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