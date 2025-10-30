Явка 126%: чому на одному з островів у Нідерландах виборців більше, ніж мешканців

На нідерландському острові Схірмонніког явка на дострокових парламентських виборах уже о 15:00 перевищила 100%.

Незадовго до закриття виборчих дільниць о 21:00 вона становила 126%.

Схірмонніког входить до групи Західно-Фризьких островів і є найменшим населеним островом Нідерландів, там постійно проживають менш як 1000 мешканців.

Цей острів популярний серед туристів. Згідно з місцевим законодавством, вони мають право голосувати не за місцем реєстрації.

Також деякі інші категорії громадян можуть голосувати за спеціальними бюлетенями для "тимчасового голосування".