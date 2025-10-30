Явка 126%: чому на одному з островів у Нідерландах виборців більше, ніж мешканців
На острові Схірмонніког у Нідерландах явка на виборах до парламенту склала 126%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання провінції Фрисландія Omrop Fryslân.
На нідерландському острові Схірмонніког явка на дострокових парламентських виборах уже о 15:00 перевищила 100%.
Незадовго до закриття виборчих дільниць о 21:00 вона становила 126%.
Схірмонніког входить до групи Західно-Фризьких островів і є найменшим населеним островом Нідерландів, там постійно проживають менш як 1000 мешканців.
Цей острів популярний серед туристів. Згідно з місцевим законодавством, вони мають право голосувати не за місцем реєстрації.
Також деякі інші категорії громадян можуть голосувати за спеціальними бюлетенями для "тимчасового голосування".
Вибори в Нідерландах
Як раніше писало РБК-Україна, 29 жовтня у Нідерландах відбулись парламентські вибори. Вони є позачерговими.
Третього червня лідер ультраправої Партії свободи Нідерландів Герт Вілдерс оголосив про вихід своєї політичної сили з правлячої коаліції чарез незгоду з імміграційною та притулковою політикою уряду.
Виборчі дільниці закрилися о 21:00 за місцевим часом і розпочався підрахунок голосів.
Згідно з даними соцопитування міжнародної дослідницької компанії Ipsos, лідирує ліберальна партія D66. На другому місці - ультраправа партія PVV. Трійку лідерів замикає ліберально-консервативна VVD.