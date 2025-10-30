Явка 126%: почему на одном из островов в Нидерландах избирателей больше, чем жителей

На острове Схирмонниког в Нидерландах явка на выборах в парламент составила 126%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание провинции Фрисландия Omrop Fryslân.

На нидерландском острове Схирмонниког явка на досрочных парламентских выборах уже в 15:00 превысила 100%. Незадолго до закрытия избирательных участков в 21:00 она составила 126%. Схирмонниког входит в группу Западно-Фризских островов и является самым маленьким населенным островом Нидерландов, там постоянно проживают менее 1000 жителей. Этот остров популярен среди туристов. Согласно местному законодательству, они имеют право голосовать не по месту регистрации. Также некоторые другие категории граждан могут голосовать по специальным бюллетеням для "временного голосования".