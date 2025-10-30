ua en ru
Явка 126%: почему на одном из островов в Нидерландах избирателей больше, чем жителей

Нидерланды, Четверг 30 октября 2025 00:38
Явка 126%: почему на одном из островов в Нидерландах избирателей больше, чем жителей Иллюстративное фото: 29 октября в Нидерландах проходят парламентские выборы (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

На острове Схирмонниког в Нидерландах явка на выборах в парламент составила 126%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание провинции Фрисландия Omrop Fryslân.

На нидерландском острове Схирмонниког явка на досрочных парламентских выборах уже в 15:00 превысила 100%.

Незадолго до закрытия избирательных участков в 21:00 она составила 126%.

Схирмонниког входит в группу Западно-Фризских островов и является самым маленьким населенным островом Нидерландов, там постоянно проживают менее 1000 жителей.

Этот остров популярен среди туристов. Согласно местному законодательству, они имеют право голосовать не по месту регистрации.

Также некоторые другие категории граждан могут голосовать по специальным бюллетеням для "временного голосования".

Выборы в Нидерландах

Как ранее писало РБК-Украина, 29 октября в Нидерландах состоялись парламентские выборы. Они являются внеочередными.

Третьего июня лидер ультраправой Партии свободы Нидерландов Герт Вилдерс объявил о выходе своей политической силы из правящей коалиции из-за несогласия с иммиграционной и приютской политикой правительства.

Избирательные участки закрылись в 21:00 по местному времени и начался подсчет голосов.

Согласно данным соцопроса международной исследовательской компании Ipsos, лидирует либеральная партия D66. На втором месте - ультраправая партия PVV. Тройку лидеров замыкает либерально-консервативная VVD.

