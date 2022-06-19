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Визовый режим с Россией: Украина выберет страну, которая будет представлять ее интересы в Москве

Фото: Олег Немчінов, министр Кабинета министров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство иностранных дел работает над механизмом получения виз для граждан России. Также ищет страну, которая будет представлять интересы Украины в Москве.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра Кабинета министров Олега Немчинова в эфире телемарафона.

"Во-первых, у нас существуют действующие соглашения с визовыми центрами РФ насколько нас проинформировал на заседании правительства заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий. Во-вторых, будут предоставлены предложения президенту Украины для того, чтобы выбрать страну, которая будет представлять временно интересы Украины в Российской Федерации",- отметил он.

По словам Немчинова, МИД еще дополнительно проинформирует о способе получения визы и ее стоимости. Пока что граждане могут пересекать границу по действующим правилам.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина вводит визовый режим с Российской Федерацией. Новые правила вступают в силу уже с 1 июля этого года.

Также издание раскрывало детали постановления Кабинета министров.

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