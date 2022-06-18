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Украина вводит визовый режим с Россией: детали постановления Кабмина

Новина українською →
Украина, Суббота 18 июня 2022 09:29
Украина вводит визовый режим с Россией: детали постановления Кабмина Фото: Кабмин установил визовый режим с Россией (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров принял решение о прекращении соглашения с правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан и применении некоторых международных договоров. Постановление вступает в силу со дня его опубликования и применяется с 1 июля 2022 года.

Об этом сообщает в РБК-Украина со ссылкой на постановление от 17 июня 2022 г. № 692.

"Прекратить действие соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации, совершенного 16 января 1997 г. в г. Москве", - говорится в документе.

В соответствии с постановлением, вводятся временные ограничения на пересечение государственной границы для граждан РФ - жителей приграничных территорий на основании паспортов.

Кроме того, установлено, что граждане Российской Федерации - жители приграничных регионов Российской Федерации въезжают в Украину и выезжают из Украины исключительно через международные и межгосударственные пункты пропуска.

Напомним, Кабинет министров вводит визовый режим с Российской Федерацией. Новые правила вступят в силу уже с 1 июля этого года.

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Кабинет Министров Украины
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