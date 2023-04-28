Візовий центр Франції став вимагати передоплату від росіян, які хочуть потрапити на прийом

"Для подання документів до візового Центру VFS Global необхідно завчасно записатись. Перед тим, як записатися на прийом, треба заповнити анкету на візу онлайн на офіційному французькому сайті France-Visas", - йдеться у повідомленні.

Центр зазначає, що при оформленні запису стягується передплата сервісного збору в розмірі 35,5 євро в рублях за курсом, встановленим на момент здійснення запису.

Євросоюз з 12 вересня минулого року призупинив спрощений візовий режим із Росією. Сервісний збір зріс із 35 до 80 євро, термін розгляду анкет збільшився з 15 до 45 днів, а туристам віддають низький пріоритет.

Деякі країни ЄС призупинили видачу шенгенських віз росіянам. Серед них: Фінляндія, Чехія, Литва, Естонія, Латвія та Польща.