Албанія скасувала літній безвіз для росіян

У громадян Росії вимагатимуть отримання візи для в'їзду до Албанії під час літнього сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу посольства Албанії у Росії.

"Посольство Республіки Албанія в Російській Федерації повідомляє, що відповідно до змін від 20 квітня 2023 року в постанові уряду скасовує безвізовий режим для громадян РФ (щороку з 1 травня по 30 вересня)", - сказано в повідомленні відомства.

Там уточнили, що тепер росіянам необхідно буде оформляти візи відповідно до мети поїздки.

Варто зауважити, що з 2009 року для росіян в Албанії запроваджували безвізовий режим на літній період та оксамитовий сезон.