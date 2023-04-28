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Визовый центр Франции потребовал предоплату от россиян, которые хотят попасть на прием

Фото: Россия (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Визовый центр Франции ввел предоплату в размере 35,5 евро для россиян при записи на прием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на визовый центр VFS Global.

"Для подачи документов в визовый Центр VFS Global необходимо заранее записаться. Перед тем, как записаться на прием, нужно заполнить анкету на визу онлайн на официальном французском сайте France-Visas", - говорится в сообщении.

Центр отмечает, что при оформлении записи взимается подписка на сервисный сбор в размере 35,5 евро в рублях по курсу, установленному на момент совершения записи.

Евросоюз с 12 сентября прошлого года приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Сервисный сбор вырос с 35 до 80 евро, срок рассмотрения анкет увеличился с 15 до 45 дней, а туристам отдают низкий приоритет.

Некоторые страны ЕС приостановили выдачу шенгенских виз россиянам. Среди них: Финляндия, Чехия, Литва, Эстония, Латвия и Польша.

Напомним, что европейские страны продолжают усложнять путешествия российским туристам. В Болгарии усилили выдачу многократных виз россиянам.

У граждан России потребуют получения визы для въезда в Албанию во время летнего сезона.

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