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Визнання Росії країною-спонсором тероризму знаходиться в рамках законодаства США, - експерт

Фото: визнання Росії країною-спонсором тероризму знаходиться в рамках законодаства США (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Причини необхідності надання Росії статусу "країна - спонсор тероризму" (State Sponsor of Terrorism, SST) обґрунтовані, доведені та перебувають в рамках норм міжнародного права та законодавства Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника KSE Institute, члена міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола з посилення санкцій Наталю Шаповал.

"Ми розробили документ, де чітко визначили причини визнання Росії країною-спонсором тероризму. Український народ має розуміти, що намагання Міжнародної групи з питань санкцій проти росії не є проявленням емоцій чи суб’єктивних бажань окремих особистостей. Причини необхідності надання Росії статусу SST обґрунтовані, доведені та перебувають в рамках норм міжнародного права та законодавства США", - заявила Шаповал.

Вона також зазначила, що документ складено кількома мовами, аби не лише українці розуміли законні причини вимог санкційної групи Макфола-Єрмака, але й міжнародна спільнота.

"Це робочий документ, викладений на 12 сторінках, де кожне слово, кожна теза - знайшли своє підтвердження у доказовій базі та в міжнародних документах. Наша мета - справедливість. Росія - країна-спонсор тероризму. Це визнання, яке має належати їй по праву", - пояснила експерт.

Нагадаємо, сьогодні, 29 вересня, міжнародна робоча група Єрмака-Макфола з питань санкцій проти Росії презентувала документ на тему визнання Російської Федерації державою-спонсором тероризму. У ньому експерти пояснили суть та особливості передбаченого американським законодавством статусу "країна - спонсор тероризму".

Як відомо, міжнародна робоча група щодо санкцій проти Росії була створена з ініціативи президента Володимира Зеленського.

Очолюють групу керівник ОП Андрій Єрмак та директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), екс-радник президента США з питань національної безпеки посол Майкл Макфол. Нині санкційний план групи Макфола-Єрмака виконано майже на 70%.

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Російська ФедераціяАндрій Єрмак