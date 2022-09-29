Визнання Росії країною-спонсором тероризму знаходиться в рамках законодаства США, - експерт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника KSE Institute, члена міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола з посилення санкцій Наталю Шаповал.

"Ми розробили документ, де чітко визначили причини визнання Росії країною-спонсором тероризму. Український народ має розуміти, що намагання Міжнародної групи з питань санкцій проти росії не є проявленням емоцій чи суб’єктивних бажань окремих особистостей. Причини необхідності надання Росії статусу SST обґрунтовані, доведені та перебувають в рамках норм міжнародного права та законодавства США", - заявила Шаповал.

Вона також зазначила, що документ складено кількома мовами, аби не лише українці розуміли законні причини вимог санкційної групи Макфола-Єрмака, але й міжнародна спільнота.

"Це робочий документ, викладений на 12 сторінках, де кожне слово, кожна теза - знайшли своє підтвердження у доказовій базі та в міжнародних документах. Наша мета - справедливість. Росія - країна-спонсор тероризму. Це визнання, яке має належати їй по праву", - пояснила експерт.