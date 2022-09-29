Признание России страной-спонсором терроризма находится в рамках законодательства США, - эксперт

Причины необходимости предоставления России статуса "страна - спонсор терроризма" (State Sponsor of Terrorism, SST) обоснованы, доказаны и находятся в рамках норм международного права и законодательства Соединенных Штатов Америки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя KSE Institute, члена международной экспертной группы Ермака-Макфола по ужесточению санкций Наталью Шаповал.
"Мы разработали документ, где четко определили причины признания России страной-спонсором терроризма. Украинский народ должен понимать, что попытки Международной группы по санкциям против России не являются проявлением эмоций или субъективных желаний отдельных личностей. Причины необходимости предоставления России статуса SST обоснованы, доказаны и находятся в рамках норм международного права и законодательства США", - заявила Шаповал.
Она также отметила, что документ составлен на нескольких языках, чтобы не только украинцы понимали законные причины требований санкционной группы Макфола-Ермака, но и международное сообщество.
"Это рабочий документ, изложенный на 12 страницах, где каждое слово, каждый тезис - нашли свое подтверждение в доказательной базе и в международных документах. Наша цель - справедливость. Россия - страна-спонсор терроризма. Это признание, которое должно принадлежать ей по праву" , - объяснила эксперт.
Напомним, сегодня, 29 сентября, международная рабочая группа Ермака-Макфола по санкциям против России презентовала документ на тему признания Российской Федерации государством-спонсором терроризма. В нем эксперты объяснили суть и особенности предусмотренного американским законодательством статуса "страна - спонсор терроризма".
Как известно, международная рабочая группа по санкциям против России была создана по инициативе президента Владимира Зеленского.
Возглавляют группу руководитель ОП Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI), экс-советник президента США по национальной безопасности посол Майкл Макфол. В настоящее время санкционный план группы Макфола-Ермака выполнен почти на 70%.
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