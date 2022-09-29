Признание России страной-спонсором терроризма находится в рамках законодательства США, - эксперт

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя KSE Institute, члена международной экспертной группы Ермака-Макфола по ужесточению санкций Наталью Шаповал.

"Мы разработали документ, где четко определили причины признания России страной-спонсором терроризма. Украинский народ должен понимать, что попытки Международной группы по санкциям против России не являются проявлением эмоций или субъективных желаний отдельных личностей. Причины необходимости предоставления России статуса SST обоснованы, доказаны и находятся в рамках норм международного права и законодательства США", - заявила Шаповал.

Она также отметила, что документ составлен на нескольких языках, чтобы не только украинцы понимали законные причины требований санкционной группы Макфола-Ермака, но и международное сообщество.

"Это рабочий документ, изложенный на 12 страницах, где каждое слово, каждый тезис - нашли свое подтверждение в доказательной базе и в международных документах. Наша цель - справедливость. Россия - страна-спонсор терроризма. Это признание, которое должно принадлежать ей по праву" , - объяснила эксперт.