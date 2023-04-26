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Визнання помилок є великою мужністю, - Подоляк про резолюцію США щодо перемоги України

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Резолюція Палати представників США є проявом великої мужністі, оскільки демонструє визнання своїх минулих помилок.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Потрібна велика мужність, щоб відкрито визнати помилки минулого. Резолюція Палати представників є однозначною: Сполучені Штати, на жаль, разом з іншими західними країнами заохочували Україну відмовитися від ядерної та іншої зброї для забезпечення безпеки і стабільності в регіоні під гарантіями. Це була помилкова політика, яка була неправильно інтерпретована агресором і призвела до великої війни в Європі", - пише Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, єдиним способом забезпечити безпеку в Європі є:

  • повернення поваги до міжнародного права;
  • повернення окупованих територій Україні;
  • притягнення до відповідальності воєнних злочинців;
  • повноправне членство України в НАТО.

Резолюція США щодо перемоги України у війні

Нижня Палата представників США, у Вашингтоні на Капітолійському пагорбі, представила двопартійний проєкт резолюції щодо умов перемоги України у війні з Росією.

В документі зазначається, що політика США спрямована на перемогу нашої країни й відновлення міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

Також проєкт закріплює, що США та їх союзники повинні гарантувати

  • виплату Росією репарацій Україні;
  • допомогу світової спільноти у відновлені України;
  • притягнення керівництва РФ до відповідальності за загарбницьку війну;
  • відновити справедливість для жертв злочинів, скоєних РФ під час її вторгнення.

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