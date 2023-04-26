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У США представили проект резолюції про перемогу України у війні

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Вашингтон, Середа 26 квітня 2023 08:45
У США представили проект резолюції про перемогу України у війні Фото: у Вашингтоні представили проект резолюції про перемогу України (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Нижня Палата представників США офіційно представила двопартійний проект резолюції щодо умов перемоги України у війні з Росією. Презентація відбулася у Вашингтоні на Капітолійському пагорбі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України у США Оксану Маркарову у Facebook.

"Голова Гельсінської комісії США конгресмен Дж.Вілсон (Р), співголова комісії С.Коен (Д), співголова Конгресового Українського кокусу М.Каптур (Д) провели брифінг для преси за участі третього президента України Віктор Ющенко", - зазначає посол.

У проекті резолюції, що Палата представників США підтверджує, що політика Вашингтона спрямована на перемогу України і відновленні міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Також документ засвідчує, що після перемоги повинен бути забезпечений шлях інтеграції України до НАТО та інших євроатлантичних інституцій.

Проект резолюції закріплює, що США з союзниками та партнерами повинні гарантувати:

  • виплату Росією репарацій Україні;
  • допомогу світової спільноти у відновлені України;
  • притягнення керівництва РФ до відповідальності за загарбницьку війну;
  • відновити справедливість для жертв злочинів, скоєних РФ під час її вторгнення.

У США представили проект резолюції про перемогу України у війні

Фото: у Вашингтоні урочисто представили проект резолюції про перемогу України (facebook.com/oksana.markarova)

Нагадаємо, у Пентагоні запевнили, що танки Abrams надійдуть в Україну до кінця року.

Також у Міноборони США зазначили, що українські танкісти будуть проходити навчання у Німеччині, поки Abrams готують до відправки на фронт.

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