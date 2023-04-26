Признание ошибок является большим мужеством, - Подоляк о резолюции США о победе Украины

Резолюция Палаты представителей США является проявлением большого мужества, поскольку демонстрирует признание своих прошлых ошибок.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
"Нужно большое мужество, чтобы открыто признать ошибки прошлого. Резолюция Палаты представителей однозначна: Соединенные Штаты, к сожалению, вместе с другими западными странами поощряли Украину отказаться от ядерного и другого оружия для обеспечения безопасности и стабильности в регионе под гарантиями. Это была ошибочная политика, которая была неправильно интерпретирована агрессором и привела к большой войне в Европе", - пишет Подоляк.
По словам советника главы Офиса президента, единственным способом обеспечить безопасность в Европе есть:
Нижняя Палата представителей США, в Вашингтоне на Капитолийском холме, представила двухпартийный проект резолюции касаемо условий победы Украины в войне с Россией.
В документе говорится, что политика США направлена на победу нашей страны и восстановление международно признанных границ в 1991 году.
Также проект закрепляет, что США и их союзники должны гарантировать
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.