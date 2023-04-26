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Признание ошибок является большим мужеством, - Подоляк о резолюции США о победе Украины

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Резолюция Палаты представителей США является проявлением большого мужества, поскольку демонстрирует признание своих прошлых ошибок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Нужно большое мужество, чтобы открыто признать ошибки прошлого. Резолюция Палаты представителей однозначна: Соединенные Штаты, к сожалению, вместе с другими западными странами поощряли Украину отказаться от ядерного и другого оружия для обеспечения безопасности и стабильности в регионе под гарантиями. Это была ошибочная политика, которая была неправильно интерпретирована агрессором и привела к большой войне в Европе", - пишет Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, единственным способом обеспечить безопасность в Европе есть:

  • возвращение уважения к международному праву;
  • возврат оккупированных территорий Украине;
  • привлечение к ответственности военных преступников;
  • полноправное членство Украины в НАТО.

Резолюция США о победе Украины в войне

Нижняя Палата представителей США, в Вашингтоне на Капитолийском холме, представила двухпартийный проект резолюции касаемо условий победы Украины в войне с Россией.

В документе говорится, что политика США направлена на победу нашей страны и восстановление международно признанных границ в 1991 году.

Также проект закрепляет, что США и их союзники должны гарантировать

  • выплату Россией репараций Украине;
  • помощь мирового сообщества в восстановлении Украины;
  • привлечение руководства РФ к ответственности за захватническую войну;
  • восстановить справедливость для жертв преступлений, совершенных РФ при ее вторжении.

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