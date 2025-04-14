Признаны миром. 10 украинских вузов, которые вошли в международный рейтинг 2025
Испанский международный рейтинг SCImago Institutions Rankings 2025 определил лучшие университеты в мире. В этом году Украину представило рекордное количество заведений - 61.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение МОН.
Лучшие университеты по международной версии
В список лучших украинских университетов, по версии SCImago Institutions Rankings, попали:
- Сумской государственный университет;
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
- Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко;
- Национальный университет "Львовская политехника";
- Национальный технический университет "Днепровская политехника";
- Межрегиональная академия управления персоналом;
- Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана;
- Государственный университет "Житомирская политехника";
- Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника;
- Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского.
О рейтинге SCImago Institutions Rankings
SCImago Institutions Rankings - международная система оценки научных и академических учреждений. Рейтинг составляют с 2009 года, в нем анализируют деятельность образовательных учреждений по направлениям:
- исследовательская эффективность (50%);
- инновационные разработки (30%);
- общественное влияние (20%).
При оценивании учитывают:
- влияние научных публикаций;
- уровень международного сотрудничества;
- открытый доступ к исследованиям;
- развитие патентной деятельности;
- технологический вклад и цифровое присутствие университета.
В прошлом году также при определении перечня лучших вузов начали учитывать их вклад в достижение целей развития ООН, уровень привлечения женщин к исследованиям и влияние исследований на государственную политику.
Читайте также о том, что в 2025 году абитуриенты смогут поступить в университеты, если наберут минимальные баллы по предметам национального мультипредметного теста (НМТ) - 5 баллов - по математике, иностранному языку и физике; 6 баллов - по химии; 7 баллов - по украинскому языку, украинской литературе, географии и биологии; 8 баллов - по истории Украины.
Ранее мы писали о том, как украинцы могут поступить в вузы Польши и надо ли для этого сдавать НМТ.
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