Признаны миром. 10 украинских вузов, которые вошли в международный рейтинг 2025

Испанский международный рейтинг SCImago Institutions Rankings 2025 определил лучшие университеты в мире. В этом году Украину представило рекордное количество заведений - 61.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение МОН.

Лучшие университеты по международной версии В список лучших украинских университетов, по версии SCImago Institutions Rankings, попали: Сумской государственный университет;

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;

Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко;

Национальный университет "Львовская политехника";

Национальный технический университет "Днепровская политехника";

Межрегиональная академия управления персоналом;

Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана;

Государственный университет "Житомирская политехника";

Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника;

Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского. О рейтинге SCImago Institutions Rankings SCImago Institutions Rankings - международная система оценки научных и академических учреждений. Рейтинг составляют с 2009 года, в нем анализируют деятельность образовательных учреждений по направлениям: исследовательская эффективность (50%);

инновационные разработки (30%);

общественное влияние (20%). При оценивании учитывают: влияние научных публикаций;

уровень международного сотрудничества;

открытый доступ к исследованиям;

развитие патентной деятельности;

технологический вклад и цифровое присутствие университета. В прошлом году также при определении перечня лучших вузов начали учитывать их вклад в достижение целей развития ООН, уровень привлечения женщин к исследованиям и влияние исследований на государственную политику.