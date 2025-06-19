Визнали викрадення? Росія пообіцяла повернути частину українських дітей

Росія готує для України список дітей, яких готова повернути. Його можуть передати вже на наступному раунді переговорів.
Про це заявила Уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське пропагандистське видання "РИА Новости", "Інтерфакс".
Львова-Бєлова в рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму оголосила, що Москва вже готує список українських дітей, яких вони готові повернути на батьківщину.
"Ми можемо сказати про п'ятьох осіб, які у нас вже з цього списку були в роботі, готових до повернення на територію України", - сказала Львова-Белова.
Ба більше, вона зазначила, що діти возз'єднаються зі своїми близькими в Україні до кінця червня.
"Затримка з возз'єднанням була пов'язана з навчанням - вони закінчують навчальний рік і після цього повертаються до близьких в Україні", - вигадала Уповноважена з прав дитини РФ.
Нагадаємо, що на другий раунд переговорів між Україною та Росією Київ підготував письмовий меморандум, в якому зазначив, всі умови для скорішого досягнення миру.
Зокрема в українському меморандумі зазначено, що повернення українських дітей є одним з пунктів зі зміцнення довіри.
Відомо. що вже що під час перемовин глава російської делегації Володимир Мединський заявив, що нібито ніякої масової депортації українських дітей нібито немає, а мова йде лише про "декілька десятків або сотню" малюків.
Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця жорстко спростував ці цинічні заяви, адже, як відомо з 2014 року Росія примусово вивезла з України десятки тисяч дітей.
На це своєю чергою відреагувала речниця МЗС Росії Марія Захарова, яка офіційно заперечувала факт викрадення українських дітей.
Більше того, вона наголосила, що це питання не повинно бути на порядку денному, якщо Україна хоче продовжувати переговори.
Варто додати, що нині лише офіційно вдалося ідентифікувати понад 19,5 тисяч українських дітей, яких депортували незаконно.
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