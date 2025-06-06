РФ заперечила викрадення дітей з України та висунула умови для нових переговорів
Росія офіційно заперечила факт викрадення українських дітей. Водночас Москва висунула умову для подальших переговорів з Україною.
Про це заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
Захарова заперечила факт викрадення українських дітей. Ба більше, вона наголосила, що це питання не повинно бути на порядку денному в майбутніх переговорах з Україною.
"Ніяких викрадених Росією українських дітей немає, саме це має бути відправною точкою в обговоренні дитячої теми в російсько-українських контактах", - сказала вона.
Повернення українських дітей
Зауважимо, що під час перемовин між Україною та Росією, глава російської делегації Володимир Мединський заявив, що нібито ніякої масової депортації українських дітей немає і мова йде лише про "декілька десятків або сотню" малюків.
Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця жорстко спростував ці цинічні заяви.
Зауважимо, що з 2014 року Росія примусово вивезла з України десятки тисяч дітей.
Лише офіційно вдалося ідентифікувати понад 19,5 тисяч українських дітей, яких депортували незаконно.
РБК-Україна розповіло, які країни допомагають Україні повертати викрадених дітей на Батьківщину.
Варто додати, що в українському меморандумі зазначено, що повернення дітей є одним з пунктів зі зміцнення довіри.
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