Признали похищение? Россия пообещала вернуть часть украинских детей

Россия готовит для Украины список детей, которых готова вернуть. Его могут передать уже на следующем раунде переговоров.
Об этом заявила Уполномоченная по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское пропагандистское издание"РИА Новости", "Интерфакс".
Львова-Белова в рамках Петербургского международного экономического форума объявила, что Москва уже готовит список украинских детей, которых они готовы вернуть на родину.
"Мы можем сказать о пяти лицах, которые у нас уже из этого списка были в работе, готовых к возвращению на территорию Украины", - сказала Львова-Белова.
Более того, она отметила, что дети воссоединятся со своими близкими в Украине до конца июня.
"Задержка с воссоединением была связана с учебой - они заканчивают учебный год и после этого возвращаются к близким в Украину", - придумала Уполномоченный по правам ребенка РФ.
Напомним, что на второй раунд переговоров между Украиной и Россией Киев подготовил письменный меморандум, в котором отметил, все условия для скорейшего достижения мира.
В частности в украинском меморандуме указано, что возвращение украинских детей является одним из пунктов по укреплению доверия.
Известно. что уже что во время переговоров глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что якобы никакой массовой депортации украинских детей якобы нет, а речь идет лишь о "нескольких десятках или сотне" малышей.
Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица жестко опроверг эти циничные заявления, ведь, как известно с 2014 года Россия принудительно вывезла из Украины десятки тысяч детей.
На это в свою очередь отреагировала пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, которая официально отрицала факт похищения украинских детей.
Более того, она подчеркнула, что этот вопрос не должен быть на повестке дня, если Украина хочет продолжать переговоры.
Стоит добавить, что сейчас только официально удалось идентифицировать более 19,5 тысяч украинских детей, которых депортировали незаконно.
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