Визнали удар "Нептуном" у некролозі. РосЗМІ дізналися імена вже сімьох моряків "Москви"

Так, про моряка Володимира Ковальова згадали як про члена екіпажу "Москви" односельці ліквідованого окупанта. Відбулося це під час заходу "День Білих Журавлів", проведеного 25 жовтня Меліхівським культурно-освітнім центром (Ростовська область).

Зокрема, автори повідомлення про Ковальова проігнорували офіційну версію Міноборони РФ про те, що крейсер затонув через пожежу та детонацію боєкомплекту. Вони написали, що крейсер затонув після влучення українських ракет "Нептун".

Раніше Telegram-канал "Можем объяснить" з'ясував ім'я одного із загиблих на "Москві" - це мічман Дмитро Череміскін. Відомо і ще про кілька жертв трагедії: старшого мічмана Івана Вахрушева, матросів-строковиків Леоніда Савіна, Івана Франтіна, Єгора Шкребця, а також капітана-лейтенанта Валерія Криворога.