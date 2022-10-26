Признали удар "Нептуном" в некрологе. РосСМИ узнали имена уже семи моряков "Москвы"

Так, о моряке Владимире Ковалеве упомянули как о члене экипажа "Москвы" односельчане ликвидированного оккупанта. Произошло это во время мероприятия "День Белых Журавлей", проведенного 25 октября Мелиховским культурно-просветительным центром (Ростовская область).

В частности, авторы сообщения о Ковалеве проигнорировали официальную версию Минобороны РФ о том, что крейсер затонул из-за пожара и детонации боекомплекта. Они написали, что крейсер затонул после попадания украинских ракет "Нептун".

Ранее Telegram-канал "Можем объяснить" выяснил имя одного из погибших на "Москве" - это мичман Дмитрий Черемискин. Известно и еще о нескольких жертвах трагедии: старшем мичмане Иване Вахрушеве, матросах-срочниках Леониде Савине, Иване Франтине, Егоре Шкребце, а также капитан-лейтенанте Валерии Кривороге.

При этом Минобороны РФ признало гибель только одного члена экипажа, а еще 27 объявило пропавшими без вести.