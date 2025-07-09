Визначені пріоритети розвитку ШІ в Україні. AI-комітет Асоціації IT Ukraine провів першу сесію

Серед учасників - понад 15 представників провідних компаній, зокрема AgriChain, KNESS, UCLOUD, GigaCloud, N-iX, Sigma Software, IT-Enterprise, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, а також співініціатор АІ-комітету Favbet Tech.



Серед учасників - понад 15 представників провідних компаній (прес-служба)

Під час стратегічної сесії працювали з такими темами:

GR і правове регулювання (законодавчі бар’єри та стандарти АІ); освіта і розвиток талантів у сфері АІ.

"AI-комітет Асоціації IT Ukraine - це водночас експертна платформа та інструмент, який має впливати на формування політик та розвиток технологічного середовища в країні", - зазначила виконавча директорка Асоціації IT Ukraine Марія Шевчук.

Також однією з тем була інтеграція AI у пріоритетні напрями ІТ-індустрії - учасники проаналізували, як штучний інтелект трансформує суміжні сектори економіки, відкриває нові бізнес-можливості та стимулює розвиток інновацій.



Однією з тем була інтеграція AI у пріоритетні напрями ІТ-індустрії (прес-служба)

"Мета комітету - переосмислити підходи до розвитку галузі й створити умови для формування конкурентної AI-екосистеми в Україні. Перша стратегічна сесія поклала початок цьому процесу", - зазначив Артем Скрипник, CEO FAVBET Tech та один з ініціаторів створення АІ-комітету.



Артем Скрипник, CEO FAVBET Tech та один з ініціаторів створення АІ-комітету (прес-служба)

В Асоціації розповіли, що такі сесії будуть регулярними та залучатимуть ще більше компаній. Окрім АІ, зараз в межах IT Ukraine діє ще чотири галузеві комітети - EdTech, FinTech, CyberTech та AgriTech. Компанія FAVBET Tech приєдналася до IT Ukraine влітку 2022 року та відтоді є постійним партнером галузевих ініціатив та заходів Асоціації.