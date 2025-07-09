Определены приоритеты развития ИИ в Украине. AI-комитет Ассоциации IT Ukraine провел первую сессию

Среди участников - более 15 представителей ведущих компаний, в частности AgriChain, KNESS, UCLOUD, GigaCloud, N-iX, Sigma Software, IT-Enterprise, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, а также соинициатор АІ-комитета Favbet Tech.



Среди участников - более 15 представителей ведущих компаний (пресс-служба)

Во время стратегической сессии работали с такими темами:

GR и правовое регулирование (законодательные барьеры и стандарты АІ); образование и развитие талантов в сфере АІ.

"AI-комитет Ассоциации IT Ukraine - это одновременно экспертная платформа и инструмент, который должен влиять на формирование политик и развитие технологической среды в стране", - отметила исполнительный директор Ассоциации IT Ukraine Мария Шевчук.

Также одной из тем была интеграция AI в приоритетные направления ІТ-индустрии - участники проанализировали, как искусственный интеллект трансформирует смежные секторы экономики, открывает новые бизнес-возможности и стимулирует развитие инноваций.



Одной из тем была интеграция AI в приоритетные направления ІТ-индустрии (пресс-служба)

"Цель комитета - переосмыслить подходы к развитию отрасли и создать условия для формирования конкурентной AI-экосистемы в Украине. Первая стратегическая сессия положила начало этому процессу", - отметил Артем Скрипник, CEO FAVBET Tech и один из инициаторов создания ИИ-комитета.



Артем Скрипник, CEO FAVBET Tech и один из инициаторов создания ИИ-комитета (пресс-служба)

В Ассоциации рассказали, что такие сессии будут регулярными и будут привлекать еще больше компаний. Кроме АІ, сейчас в рамках IT Ukraine действует еще четыре отраслевых комитета - EdTech, FinTech, CyberTech и AgriTech. Компания FAVBET Tech присоединилась к IT Ukraine летом 2022 года и с тех пор является постоянным партнером отраслевых инициатив и мероприятий Ассоциации.