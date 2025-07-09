RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Определены приоритеты развития ИИ в Украине. AI-комитет Ассоциации IT Ukraine провел первую сессию

Фото: AI-комитет Ассоциации IT Ukraine провел первую сессию в Киеве 1 июля (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

В первый день июля состоялась первая стратегическая сессия AI-комитета Ассоциации IT Ukraine - новой экспертной платформы. Она объединяет лидеров отрасли для развития искусственного интеллекта в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Favbet Tech.

Среди участников - более 15 представителей ведущих компаний, в частности AgriChain, KNESS, UCLOUD, GigaCloud, N-iX, Sigma Software, IT-Enterprise, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, а также соинициатор АІ-комитета Favbet Tech.

Среди участников - более 15 представителей ведущих компаний (пресс-служба)
Во время стратегической сессии работали с такими темами:

  1. GR и правовое регулирование (законодательные барьеры и стандарты АІ);
  2. образование и развитие талантов в сфере АІ.

"AI-комитет Ассоциации IT Ukraine - это одновременно экспертная платформа и инструмент, который должен влиять на формирование политик и развитие технологической среды в стране", - отметила исполнительный директор Ассоциации IT Ukraine Мария Шевчук.

Также одной из тем была интеграция AI в приоритетные направления ІТ-индустрии - участники проанализировали, как искусственный интеллект трансформирует смежные секторы экономики, открывает новые бизнес-возможности и стимулирует развитие инноваций.

Одной из тем была интеграция AI в приоритетные направления ІТ-индустрии (пресс-служба)

"Цель комитета - переосмыслить подходы к развитию отрасли и создать условия для формирования конкурентной AI-экосистемы в Украине. Первая стратегическая сессия положила начало этому процессу", - отметил Артем Скрипник, CEO FAVBET Tech и один из инициаторов создания ИИ-комитета.

Артем Скрипник, CEO FAVBET Tech и один из инициаторов создания ИИ-комитета (пресс-служба)

В Ассоциации рассказали, что такие сессии будут регулярными и будут привлекать еще больше компаний. Кроме АІ, сейчас в рамках IT Ukraine действует еще четыре отраслевых комитета - EdTech, FinTech, CyberTech и AgriTech. Компания FAVBET Tech присоединилась к IT Ukraine летом 2022 года и с тех пор является постоянным партнером отраслевых инициатив и мероприятий Ассоциации.

Напомним, 19 июня в UNIT.City состоялась очередная ежеквартальная встреча Intro Meeting, организованная Diia.City Union. Событие собрало представителей более 100 компаний-резидентов Дія.City и новых участников Союза. Партнером мероприятия выступила украинская технологическая компания FAVBET Tech.

Кроме того, Андрей Матюха и Favbet Foundation продолжают развивать образовательные инициативы для подростков в рамках благотворительной программы IT Kids. В Киеве состоялся профориентационный мастер-класс "Билет в IT".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
IT