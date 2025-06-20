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Андрій Матюха та Favbet Foundation ініціювали майстер-клас для підлітків у сфері IT

Україна, П'ятниця 20 червня 2025 18:02
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Андрій Матюха та Favbet Foundation ініціювали майстер-клас для підлітків у сфері IT Фото: Андрій Матюха та Favbet Foundation провели майстер-клас "Квиток в IT" для підлітків (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Андрій Матюха та Favbet Foundation продовжують розвивати освітні ініціативи для підлітків у межах благодійної програми IT Kids. У Києві відбувся профорієнтаційний майстер-клас "Квиток в IT".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-реліз компанії.

Під час мастер-класу учасники ознайомилися з актуальними спеціальностями цифрової індустрії та отримали базові практичні навички.

Зокрема, підлітки вивчали 12 напрямів: програмування, веб- і графічний дизайн, UI/UX, відеомонтаж, маркетинг, тестування, робототехніку, бізнес-аналітику, кібербезпеку, Data Science та продакт-менеджмент. Кожен учасник працював у мінігрупах, що дозволило отримати перший досвід у конкретній ролі: розробника, дизайнера, маркетолога чи аналітика.

Як Андрій Матюха через Favbet Foundation підтримує підготовку молоді до IT-професій

Окрім роботи з менторами, частину майстер-класу вели учні GoFriends IT Academy, які ділилися власним досвідом старту в цифровій сфері. Формат зустрічі був орієнтований на практику та реальні кейси.

Завдяки підтримці, яку надає Favbet Foundation, усі учасники отримали доступ до безкоштовного навчання в GoFriends IT Academy та змогли долучитися до літнього IT-табору, щоб продовжити практичний розвиток.

Favbet Foundation акцентує увагу на створенні середовища, у якому молодь не лише знайомиться з новими професіями, а й усвідомлює досяжність цих можливостей уже сьогодні.

"Для нас важливо створювати простір, де діти можуть не лише дізнаватися про нові професії, а й відчути, що ці можливості досяжні вже зараз", - зазначає Андрій Матюха.

Як зазначають у фонді, мета ініціатив - формувати фундамент для подальшого професійного зростання підлітків.

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