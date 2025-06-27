В Києві відбулась щоквартальна зустріч ІТ-компаній в Diia.City Union: FAVBET Tech стала партнером

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз компанії.

Intro Meeting - регулярна подія від Diia.City Union, де презентують нові компанії та розповідають про можливості простору Diia.City для технологічного бізнесу. В ході заходу учасники також обговорювали перспективи розвитку ІТ-бізнесу в Україні разом із останніми змінами в законодавстві, ділилися досвідом роботи в сучасних реаліях та обмінювалися контактами для майбутньої співпраці.

"Подібні зустрічі є надзвичайно важливими для резидентів та загалом української технологічної спільноти, адже дають змогу бізнесам знаходити нові точки взаємодії та разом вирішувати виклики, які постають перед нашою індустрією з точки зору регулювання, кібербезпеки та розвитку. FAVBET Tech завжди радо підтримую події, що сприяють співпраці та зростанню екосистеми українського ІТ", - каже CEO FAVBET Tech Артем Скрипник.



Артем Скрипник (прес-служба)

За словами Валерії Кушнерчук, виконавчої директорки Diia.City Union, важливо, щоб учасники не просто приєднувалися до Спілки Diia.City Union, а ставали активними драйверами всередині об'єднання, яке вже налічує понад 240 компаній.

"Разом ми трансформуємо та посилюємо українську ІТ-галузь. І ми щиро вдячні команді FAVBET Tech за партнерство та систематичну залученість у розвиток нашої спільноти й технологічного сектору загалом", - зазначила вона.



Валерія Кушнерчук (прес-служба)