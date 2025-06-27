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В Києві відбулась щоквартальна зустріч ІТ-компаній в Diia.City Union: FAVBET Tech стала партнером

Київ, П'ятниця 27 червня 2025 13:08
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В Києві відбулась щоквартальна зустріч ІТ-компаній в Diia.City Union: FAVBET Tech стала партнером Фото: в Києві відбулась щоквартальна зустріч ІТ-компаній в Diia.City Union (прес-служба)
Автор: Сергій Новіков

19 червня в UNIT.City відбулася чергова щоквартальна зустріч Intro Meeting, організована Diia.City Union. Подія зібрала представників понад 100 компаній-резидентів Дія.City та нових учасників Спілки. Партнером заходу виступила українська технологічна компанія FAVBET Tech.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз компанії.

Intro Meeting - регулярна подія від Diia.City Union, де презентують нові компанії та розповідають про можливості простору Diia.City для технологічного бізнесу. В ході заходу учасники також обговорювали перспективи розвитку ІТ-бізнесу в Україні разом із останніми змінами в законодавстві, ділилися досвідом роботи в сучасних реаліях та обмінювалися контактами для майбутньої співпраці.

В Києві відбулась щоквартальна зустріч ІТ-компаній в Diia.City Union: FAVBET Tech стала партнером

"Подібні зустрічі є надзвичайно важливими для резидентів та загалом української технологічної спільноти, адже дають змогу бізнесам знаходити нові точки взаємодії та разом вирішувати виклики, які постають перед нашою індустрією з точки зору регулювання, кібербезпеки та розвитку. FAVBET Tech завжди радо підтримую події, що сприяють співпраці та зростанню екосистеми українського ІТ", - каже CEO FAVBET Tech Артем Скрипник.
В Києві відбулась щоквартальна зустріч ІТ-компаній в Diia.City Union: FAVBET Tech стала партнером
Артем Скрипник (прес-служба)

За словами Валерії Кушнерчук, виконавчої директорки Diia.City Union, важливо, щоб учасники не просто приєднувалися до Спілки Diia.City Union, а ставали активними драйверами всередині об'єднання, яке вже налічує понад 240 компаній.

"Разом ми трансформуємо та посилюємо українську ІТ-галузь. І ми щиро вдячні команді FAVBET Tech за партнерство та систематичну залученість у розвиток нашої спільноти й технологічного сектору загалом", - зазначила вона.
В Києві відбулась щоквартальна зустріч ІТ-компаній в Diia.City Union: FAVBET Tech стала партнером
Валерія Кушнерчук (прес-служба)

Для довідки

FAVBET Tech приєдналася до Дія.City у 2022 році, а вже за два роки увійшла до п’ятірки найбільших платників податків серед резидентів простору.

У 2024 році компанія стала партнером серії заходів CEO Talks від Diia.City Union - майданчика для керівників провідних технологічних компаній України, що розповідали про власний досвід адаптації бізнесу до викликів війни та глобальні зміни на ринку інновацій.

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