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Визначені пріоритети розвитку ШІ в Україні. AI-комітет Асоціації IT Ukraine провів першу сесію

Україна, Середа 09 липня 2025 18:55
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Визначені пріоритети розвитку ШІ в Україні. AI-комітет Асоціації IT Ukraine провів першу сесію Фото: AI-комітет Асоціації IT Ukraine провів першу сесію в Києві 1 липня (прес-служба)
Автор: Сергій Новіков

В перший день липня відбулася перша стратегічна сесія AI-комітету Асоціації IT Ukraine - нової експертної платформи. Вона об’єднує лідерів галузі для розвитку штучного інтелекту в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Favbet Tech.

Серед учасників - понад 15 представників провідних компаній, зокрема AgriChain, KNESS, UCLOUD, GigaCloud, N-iX, Sigma Software, IT-Enterprise, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, а також співініціатор АІ-комітету Favbet Tech.
Визначені пріоритети розвитку ШІ в Україні. AI-комітет Асоціації IT Ukraine провів першу сесію
Серед учасників - понад 15 представників провідних компаній (прес-служба)
Під час стратегічної сесії працювали з такими темами:

  1. GR і правове регулювання (законодавчі бар’єри та стандарти АІ);
  2. освіта і розвиток талантів у сфері АІ.

"AI-комітет Асоціації IT Ukraine - це водночас експертна платформа та інструмент, який має впливати на формування політик та розвиток технологічного середовища в країні", - зазначила виконавча директорка Асоціації IT Ukraine Марія Шевчук.

Також однією з тем була інтеграція AI у пріоритетні напрями ІТ-індустрії - учасники проаналізували, як штучний інтелект трансформує суміжні сектори економіки, відкриває нові бізнес-можливості та стимулює розвиток інновацій.
Визначені пріоритети розвитку ШІ в Україні. AI-комітет Асоціації IT Ukraine провів першу сесію
Однією з тем була інтеграція AI у пріоритетні напрями ІТ-індустрії (прес-служба)

"Мета комітету - переосмислити підходи до розвитку галузі й створити умови для формування конкурентної AI-екосистеми в Україні. Перша стратегічна сесія поклала початок цьому процесу", - зазначив Артем Скрипник, CEO FAVBET Tech та один з ініціаторів створення АІ-комітету.
Визначені пріоритети розвитку ШІ в Україні. AI-комітет Асоціації IT Ukraine провів першу сесію
Артем Скрипник, CEO FAVBET Tech та один з ініціаторів створення АІ-комітету (прес-служба)

В Асоціації розповіли, що такі сесії будуть регулярними та залучатимуть ще більше компаній. Окрім АІ, зараз в межах IT Ukraine діє ще чотири галузеві комітети - EdTech, FinTech, CyberTech та AgriTech. Компанія FAVBET Tech приєдналася до IT Ukraine влітку 2022 року та відтоді є постійним партнером галузевих ініціатив та заходів Асоціації.

Нагадаємо, 19 червня в UNIT.City відбулася чергова щоквартальна зустріч Intro Meeting, організована Diia.City Union. Подія зібрала представників понад 100 компаній-резидентів Дія.City та нових учасників Спілки. Партнером заходу виступила українська технологічна компанія FAVBET Tech.

Крім того, Андрій Матюха та Favbet Foundation продовжують розвивати освітні ініціативи для підлітків у межах благодійної програми IT Kids. У Києві відбувся профорієнтаційний майстер-клас "Квиток в IT".

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