Определены приоритеты развития ИИ в Украине. AI-комитет Ассоциации IT Ukraine провел первую сессию
В первый день июля состоялась первая стратегическая сессия AI-комитета Ассоциации IT Ukraine - новой экспертной платформы. Она объединяет лидеров отрасли для развития искусственного интеллекта в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Favbet Tech.
Среди участников - более 15 представителей ведущих компаний, в частности AgriChain, KNESS, UCLOUD, GigaCloud, N-iX, Sigma Software, IT-Enterprise, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, а также соинициатор АІ-комитета Favbet Tech.
Среди участников - более 15 представителей ведущих компаний (пресс-служба)
Во время стратегической сессии работали с такими темами:
- GR и правовое регулирование (законодательные барьеры и стандарты АІ);
- образование и развитие талантов в сфере АІ.
"AI-комитет Ассоциации IT Ukraine - это одновременно экспертная платформа и инструмент, который должен влиять на формирование политик и развитие технологической среды в стране", - отметила исполнительный директор Ассоциации IT Ukraine Мария Шевчук.
Также одной из тем была интеграция AI в приоритетные направления ІТ-индустрии - участники проанализировали, как искусственный интеллект трансформирует смежные секторы экономики, открывает новые бизнес-возможности и стимулирует развитие инноваций.
Одной из тем была интеграция AI в приоритетные направления ІТ-индустрии (пресс-служба)
"Цель комитета - переосмыслить подходы к развитию отрасли и создать условия для формирования конкурентной AI-экосистемы в Украине. Первая стратегическая сессия положила начало этому процессу", - отметил Артем Скрипник, CEO FAVBET Tech и один из инициаторов создания ИИ-комитета.
Артем Скрипник, CEO FAVBET Tech и один из инициаторов создания ИИ-комитета (пресс-служба)
В Ассоциации рассказали, что такие сессии будут регулярными и будут привлекать еще больше компаний. Кроме АІ, сейчас в рамках IT Ukraine действует еще четыре отраслевых комитета - EdTech, FinTech, CyberTech и AgriTech. Компания FAVBET Tech присоединилась к IT Ukraine летом 2022 года и с тех пор является постоянным партнером отраслевых инициатив и мероприятий Ассоциации.
Напомним, 19 июня в UNIT.City состоялась очередная ежеквартальная встреча Intro Meeting, организованная Diia.City Union. Событие собрало представителей более 100 компаний-резидентов Дія.City и новых участников Союза. Партнером мероприятия выступила украинская технологическая компания FAVBET Tech.
Кроме того, Андрей Матюха и Favbet Foundation продолжают развивать образовательные инициативы для подростков в рамках благотворительной программы IT Kids. В Киеве состоялся профориентационный мастер-класс "Билет в IT".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.