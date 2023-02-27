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Росія не готова до війни на десятиліття, - Буданов

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Понеділок 27 лютого 2023 18:29
Росія не готова до війни на десятиліття, - Буданов Фото: керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія не готова до ведення довготривалої війни проти України, адже її ресурсі обмежені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова в інтерв'ю "Голосу Америки".

Буданов зазначив, що не вірить у довготривале нестабільне перемирʼя з Росією.

"По-перше, Україна не піде на такі умови, це перше, чому це нереально. А по-друге, цього просто не буде. І Росія не готова на довготривалі бойові дії. Це я вам вже кажу як керівник розвідувального органу", - сказав він.

За його словами, Росія всіляко показує, що готова на "війну на десятиліття", але насправді її ресурси досить обмежені - як у часі, так і в обсягах. І вона про це чудово знає.

Нагадаємо, раніше Буданов зазначав, що Росія буде змушена вивести війська з України, інакше режиму російського диктатора Володимира Путіна загрожує крах.

Керівник ГУР також вважає, що вирішальні бої в Україні пройдуть протягом середини - кінця весни.

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