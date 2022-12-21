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Візитом до Бахмута Зеленський підірвав спроби Кремля зобразити Путіна учасником війни, - ISW

Новость на русском →
Середа 21 грудня 2022 05:17
Візитом до Бахмута Зеленський підірвав спроби Кремля зобразити Путіна учасником війни, - ISW Фото: Президент України Володимир Зеленський (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Олег Васьків

Візит президента України Володимира Зеленського до Бахмута підірвав триваючу інформаційну операцію Кремля, спрямовану на те, щоб представити російського диктатора Володимира Путіна учасником війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики вказали, що 20 грудня Зеленський відвідав українських військових, які тримають оборону на напруженому Бахмутському напрямку, та вручив їм нагороди.

Своєю чергою Путін провів церемонію нагородження, де відзначив кремлівських чиновників і пропагандистів.

"Диктатор активізував зусилля, щоб позбавити себе та міністерство оборони РФ від постійної критики. Церемонія нагородження додатково вказує на бажання Путіна представити себе учасником війни", - зазначили в ISW.

У звіті підкреслили, що рішення Путіна нагородити членів свого оточення, які навіть не брали безпосередньої участі в боях, на відміну від візиту Зеленського біля лінії фронту в Бахмуті, викликало критику серед росіян.

"Окрім цього, у РФ заявили, що диктатор нагороджує "своїх героїв в Кремлі", а не солдат, які беруть участь у бойових діях на передовій, а також додали, що він не відвідував окуповані території", - підсумовують фахівці.

Нагадаємо, Бахмутський напрямок є найгарячішою точкою лінії фронту. Російські війська там щоденно ведуть обстріли та зазнають шалених втрат у своїх спробах захопити місто.

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