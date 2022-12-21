Візитом до Бахмута Зеленський підірвав спроби Кремля зобразити Путіна учасником війни, - ISW

Візит президента України Володимира Зеленського до Бахмута підірвав триваючу інформаційну операцію Кремля, спрямовану на те, щоб представити російського диктатора Володимира Путіна учасником війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики вказали, що 20 грудня Зеленський відвідав українських військових, які тримають оборону на напруженому Бахмутському напрямку, та вручив їм нагороди.

Своєю чергою Путін провів церемонію нагородження, де відзначив кремлівських чиновників і пропагандистів.

"Диктатор активізував зусилля, щоб позбавити себе та міністерство оборони РФ від постійної критики. Ц еремонія нагородження додатково вказує на бажання Путіна представити себе учасником війни", - зазначили в ISW.

У звіті підкреслили, що р ішення Путіна нагородити членів свого оточення, які навіть не брали безпосередньої участі в боях, на відміну від візиту Зеленського біля лінії фронту в Бахмуті, викликало критику серед росіян.