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Визитом в Бахмут Зеленский подорвал попытки Кремля изобразить Путина участником войны, - ISW

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Среда 21 декабря 2022 05:17
Визитом в Бахмут Зеленский подорвал попытки Кремля изобразить Путина участником войны, - ISW Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Олег Васкив

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Бахмут подорвал продолжающуюся информационную операцию Кремля, направленную на то, чтобы представить российского диктатора Владимира Путина участником войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики указали, что 20 декабря Зеленский посетил украинских военных, которые держат оборону на напряженном Бахмутском направлении и им вручил награды.

В свою очередь Путин провел церемонию награждения, где отметил кремлевских чиновников и пропагандистов.

"Диктатор активизировал усилия, чтобы избавить себя и министерство обороны РФ от постоянной критики. Церемония награждения дополнительно указывает на желание Путина представить себя участником войны", - отметили в ISW.

В отчете подчеркнули, что решение Путина наградить членов своего окружения, даже не принимавших непосредственного участия в боях, в отличие от визита Зеленского у линии фронта в Бахмуте, вызвало критику среди россиян.

"Кроме того, в РФ заявили, что диктатор награждает "своих героев в Кремле", а не солдат, участвующих в боевых действиях на передовой, а также добавили, что он не посещал оккупированные территории", - заключают специалисты.

Напомним, Бахмутское направление является самой горячей точкой линии фронта. Российские войска там ежедневно ведут обстрелы и несут бешеные потери в своих попытках захватить город.

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