Визитом в Бахмут Зеленский подорвал попытки Кремля изобразить Путина участником войны, - ISW
Визит президента Украины Владимира Зеленского в Бахмут подорвал продолжающуюся информационную операцию Кремля, направленную на то, чтобы представить российского диктатора Владимира Путина участником войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики указали, что 20 декабря Зеленский посетил украинских военных, которые держат оборону на напряженном Бахмутском направлении и им вручил награды.
В свою очередь Путин провел церемонию награждения, где отметил кремлевских чиновников и пропагандистов.
"Диктатор активизировал усилия, чтобы избавить себя и министерство обороны РФ от постоянной критики. Церемония награждения дополнительно указывает на желание Путина представить себя участником войны", - отметили в ISW.
В отчете подчеркнули, что решение Путина наградить членов своего окружения, даже не принимавших непосредственного участия в боях, в отличие от визита Зеленского у линии фронта в Бахмуте, вызвало критику среди россиян.
"Кроме того, в РФ заявили, что диктатор награждает "своих героев в Кремле", а не солдат, участвующих в боевых действиях на передовой, а также добавили, что он не посещал оккупированные территории", - заключают специалисты.
Напомним, Бахмутское направление является самой горячей точкой линии фронта. Российские войска там ежедневно ведут обстрелы и несут бешеные потери в своих попытках захватить город.
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