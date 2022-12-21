Визитом в Бахмут Зеленский подорвал попытки Кремля изобразить Путина участником войны, - ISW

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Бахмут подорвал продолжающуюся информационную операцию Кремля, направленную на то, чтобы представить российского диктатора Владимира Путина участником войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики указали, что 20 декабря Зеленский посетил украинских военных, которые держат оборону на напряженном Бахмутском направлении и им вручил награды.

В свою очередь Путин провел церемонию награждения, где отметил кремлевских чиновников и пропагандистов.

"Диктатор активизировал усилия, чтобы избавить себя и министерство обороны РФ от постоянной критики. Церемония награждения дополнительно указывает на желание Путина представить себя участником войны", - отметили в ISW.

В отчете подчеркнули, что решение Путина наградить членов своего окружения, даже не принимавших непосредственного участия в боях, в отличие от визита Зеленского у линии фронта в Бахмуте, вызвало критику среди россиян.