Суспільство Освіта Гроші Зміни

Без візитів до ТЦК: у "Резерв+" запустили тестування онлайн-постановки на військовий облік

Фото: У "Резерв+" тестують онлайн-постановку на військовий облік (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

Міністерство оборони України розпочало тестування онлайн-постановки на військовий облік у застосунку "Резерв+". Частина громадян зможе стати на облік дистанційно - без візитів до ТЦК та паперових процедур.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство оборони України.

Хто може взяти участь у тестуванні

До тестування запрошують чоловіків, які ще не перебувають на військовому обліку, якщо їм:

  • у 2026 році виповнюється 17 років,
  • від 25 до 59 років на момент подання заявки.

Чоловіки 18-24 років наразі не залучені до тестування.

Для жінок, які підлягають військовому обліку за фахом, онлайн-постановка поки недоступна - їм потрібно звертатися до ТЦК та СП особисто.

Як це працює

Для того, щоб взяти участь у тестуванні потрібно:

  • заповнити форму для участі в тестуванні;
  • дочекатися електронного листа із запрошенням;
  • установити або оновити застосунок "Резерв+";
  • дотримуватися інструкцій у застосунку та подати заявку;
  • отримати підтвердження і документ "Резерв ID".

У Міноборони зазначають, що онлайн-постановка на облік має:

  • зменшити бюрократію,
  • зняти навантаження з ТЦК та СП,
  • спростити процедуру для громадян.

Раніше РБК-Україна розповідало про запуск експериментального проєкту автоматичного взяття громадян на військовий облік, який має скоротити бюрократію та зменшити навантаження на ТЦК. Автоматично на облік братимуть чоловіків 18-60 років, зокрема тих, хто перебуває за кордоном, без відвідування ТЦК і проходження ВЛК.

Також ми писали, що юнаки, яким виповнюється 17 років, зобов’язані стати на військовий облік з 1 січня по 31 липня - зробити це можна онлайн через застосунок "Резерв+" або особисто у ТЦК та СП, і така процедура не означає призов на службу.

