Без візитів до ТЦК: у "Резерв+" запустили тестування онлайн-постановки на військовий облік

Хто може взяти участь у тестуванні

До тестування запрошують чоловіків, які ще не перебувають на військовому обліку, якщо їм:

у 2026 році виповнюється 17 років,

від 25 до 59 років на момент подання заявки.

Чоловіки 18-24 років наразі не залучені до тестування.

Для жінок, які підлягають військовому обліку за фахом, онлайн-постановка поки недоступна - їм потрібно звертатися до ТЦК та СП особисто.

Як це працює

Для того, щоб взяти участь у тестуванні потрібно:

заповнити форму для участі в тестуванні;

дочекатися електронного листа із запрошенням;

установити або оновити застосунок "Резерв+";

дотримуватися інструкцій у застосунку та подати заявку;

отримати підтвердження і документ "Резерв ID".

У Міноборони зазначають, що онлайн-постановка на облік має: