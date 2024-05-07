Візити партнерів і гарантії безпеки. Зеленський анонсував важливі новини на найближчі тижні

За словами президента, наразі готуються зустрічі та документи, які точно стануть новинами найближчими тижнями.

"Нові візити в Україну наших партнерів. Нові угоди щодо безпеки для нашої держави і життя загалом у Європі. І, звісно, ми продовжуємо готувати фактичний старт перемовин з Європейським Союзом на червень. З нашого, українського боку всі деталі будуть опрацьовані на сто відсотків. Україна виконала свої зобов'язання", - сказав президент.

За його словами, на таку саму результативну активність України розраховує і з боку партнерів.