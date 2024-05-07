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Візити партнерів і гарантії безпеки. Зеленський анонсував важливі новини на найближчі тижні

Архівне фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Найближчими тижнями в Україну з візитом прибудуть іноземні партнери та будуть підписані нові угоди щодо гарантій безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

За словами президента, наразі готуються зустрічі та документи, які точно стануть новинами найближчими тижнями. 

"Нові візити в Україну наших партнерів. Нові угоди щодо безпеки для нашої держави і життя загалом у Європі. І, звісно, ми продовжуємо готувати фактичний старт перемовин з Європейським Союзом на червень. З нашого, українського боку всі деталі будуть опрацьовані на сто відсотків. Україна виконала свої зобов'язання", - сказав президент.

За його словами, на таку саму результативну активність України розраховує і з боку партнерів.

Гарантії безпеки для України

Низка західних країн уже підписали з Україною угоди про гарантії безпеки. Цей процес стартував після Вільнюського саміту НАТО.

Нещодавно Зеленський говорив, що Україна готує ще сім нових угод про гарантії безпеки.

А вчора в Офісі президента повідомили, що Україна провела четвертий раунд переговорів зі США щодо підписання двосторонньої угоди про гарантії безпеки.

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